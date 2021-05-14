В Одессе произошла перестрелка, в городе объявлен полицейский план «Перехват»

Происшествие случилось днем в пятницу, 14 мая возле завода «Большевик». Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Четверо вооруженных мужчины в масках расстреляли машину, с человеком», - говорят люди.

Между тем в пресс-службе ГУНП подтвердили информацию о стрельбе, сообщив первые подробности.

Согласно предварительной информации, неизвестные стреляли в 42-летнего мужчину из травматического оружия, а после скрылись на автомобиле. Пострадавший с раной ноги доставлен в больницу. Стрелков ищут. В городе введен план «Перехват».

«Разыскивается авто DAEWOO Lanos темно-синего цвета, ВН 3549 ВА, в авто люди вооружены, двигаются в сторону Объездной дороги с Балтской дороги», - говорится в сообщении.

До этого мы сообщали, возле одесской школы на улице Космонавтов прозвучали выстрелы.

Чрезвычайное происшествие случилось утром в пятницу, 14 мая, возле 32-й школы.

Прибывшие на место происшествия полицейские обследовали территорию и возле 32-й школы нашли причастных к стрельбе.

Во время проверки у одного из троих мужчин нашли предмет, похожий на пистолет.

Стрельба обошлась без пострадавших.