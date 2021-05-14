В Одессе произошла перестрелка, в городе объявлен полицейский план «Перехват»
Происшествие случилось днем в пятницу, 14 мая возле завода «Большевик». Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«Четверо вооруженных мужчины в масках расстреляли машину, с человеком», - говорят люди.
Между тем в пресс-службе ГУНП
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Согласно предварительной информации, неизвестные стреляли в 42-летнего мужчину из травматического оружия, а после скрылись на автомобиле. Пострадавший с раной ноги доставлен в больницу. Стрелков ищут. В городе введен план «Перехват».
«Разыскивается авто DAEWOO Lanos темно-синего цвета, ВН 3549 ВА, в авто люди вооружены, двигаются в сторону Объездной дороги с Балтской дороги», - говорится в сообщении.
До этого мы сообщали, возле одесской школы на улице Космонавтов прозвучали выстрелы.
Чрезвычайное происшествие случилось утром в пятницу, 14 мая, возле 32-й школы.
Прибывшие на место происшествия полицейские обследовали территорию и возле 32-й школы нашли причастных к стрельбе.
Во время проверки у одного из троих мужчин нашли предмет, похожий на пистолет.
Стрельба обошлась без пострадавших.
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