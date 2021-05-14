Этим летом ожидается большой наплыв туристов, ведь Одесса попал в тройку лидеров, среди самых популярных курортов Украины
В рейтинге от Google есть три основных лидера: Железный Порт, Кирилловка и Одесса.
По данным местных
В тоже время, среди горных курортов наиболее популярные являются Буковель, Яремче, Ужгород и Ворохта.
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По информации компании Discover.ua, последние четыре года 74,5% иностранных туристов приезжали в Украину на морские курорты, другие предпочли горные.
В прошлом году наиболее популярными областями стали Одесская, Киевская, Запорожская, Херсонская и Львовская. И в этом году можно смело сказать, что наплыв туристов гарантирован.
Ранее мы сообщали, в районе Черноморска Одесской области было виявлено российское ракетное судно.
Корабль заметили при помощи радиолокатора на посту пограничников.
Военные связались с судном по радиоканалу и получили ответ, что это «Бугиль 363».
Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета «Павел Державин.
Также мы писали, в Черном море у берегов Одессы велись поиски мужчины, который ушел купаться и не вернулся.
59-летний одессит решил поплавать в море в районе причала №136 на дачи Ковалевского. Он ушел купаться около 2 часов и пропал.
В поисковой операции участвовало 12 человек, одна пожарная машина, два катера и лодка. Результаты пока неизвестны.
Напомним, что синоптики предупредили о невыносимой погоде на выходных: жара и дожди с грозами
Также Politeka сообщала, людей с автоматами выставили в порту Одессы: кадры с места