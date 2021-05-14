Этим летом ожидается большой наплыв туристов, ведь Одесса попал в тройку лидеров, среди самых популярных курортов Украины

В рейтинге от Google есть три основных лидера: Железный Порт, Кирилловка и Одесса.

По данным местных СМИ , спрос на Кирилловку и Железный Порт стремительно вырос в 2020 году.

В тоже время, среди горных курортов наиболее популярные являются Буковель, Яремче, Ужгород и Ворохта.

По информации компании Discover.ua, последние четыре года 74,5% иностранных туристов приезжали в Украину на морские курорты, другие предпочли горные.

В прошлом году наиболее популярными областями стали Одесская, Киевская, Запорожская, Херсонская и Львовская. И в этом году можно смело сказать, что наплыв туристов гарантирован.

Ранее мы сообщали, в районе Черноморска Одесской области было виявлено российское ракетное судно.

Корабль заметили при помощи радиолокатора на посту пограничников.

Военные связались с судном по радиоканалу и получили ответ, что это «Бугиль 363».

Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета «Павел Державин.

Также мы писали, в Черном море у берегов Одессы велись поиски мужчины, который ушел купаться и не вернулся.

59-летний одессит решил поплавать в море в районе причала №136 на дачи Ковалевского. Он ушел купаться около 2 часов и пропал.

В поисковой операции участвовало 12 человек, одна пожарная машина, два катера и лодка. Результаты пока неизвестны.

Напомним, что синоптики предупредили о невыносимой погоде на выходных: жара и дожди с грозами

Также Politeka сообщала, людей с автоматами выставили в порту Одессы: кадры с места