В Одессе на Пересыпи случился потоп

Водой затопило улицу Черноморского казачества в воскресенье, 16 мая.

Видео ЧП обнародовали очевидцы в телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Причиной потопа стала труба, которая рванула из-под закрытых ворот здания №66 возле Сахарного завода.

На обнародованных кадрах видно, как проезжую часть залило водой и подтопление тянется несколько сот метров, что привело к тянучке автомобилей.

На месте уже работают сотрудники коммунальных служб.

Как сообщили в Инфоксводоканале, из-за аварии без воды остались жители, проживающие на следующих улицах:

– Атамана Головатого;

– Черноморского Казачества;

– Николая Гефта

В тоже время по прогнозам синоптиков, 16 мая, погода перейдет под влияние циклона, который обрушит обильные осадки с грозами Одесскую область.

А вот в самом городе ожидаются небольшие дожди и то уже в ночное время. До этого на небе весь день будет облачность. В Одессе немного похолодает. Днем температура воздуха максимум прогреется до +19 градусов. Прогнозируется слабый переменный ветер.

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