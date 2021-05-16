Новейший британский корабль, который направляется в Одессу, уже вошел в акваторию Черного моря
Соответствующие кадры обнародовало в Твиттере Посольство Британии в Турции, передает Politeka.net
Так, в воскресенье, 16 мая патрульный корабль Trent P224 уже прошел пролив Босфор в сопровождении турецкой береговой охраны.
Конечным пунктом его должен стать одесский порт.
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«В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника Турции Trent проходит через прекрасный Босфор, на пути в Одессу через Черное море», - отмечается в публикации.
По данным одесского издания «
Не так давно мы сообщали, что в районе Черноморска Одесской области было виявлено российское ракетное судно.
Корабль заметили при помощи радиолокатора на посту пограничников.
Военные связались с судном по радиоканалу и получили ответ, что это «Бугиль 363».
Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета «Павел Державин».
После обнаружения корвет начал двигаться в восточном направлении. Он мог сопровождать американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753), который вчера покинул Одессу.
Напомним, что морской спецназ провел "зачистку" корабля в порту Одессы: кадры
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