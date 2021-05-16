Новейший британский корабль, который направляется в Одессу, уже вошел в акваторию Черного моря

Соответствующие кадры обнародовало в Твиттере Посольство Британии в Турции, передает Politeka.net

Так, в воскресенье, 16 мая патрульный корабль Trent P224 уже прошел пролив Босфор в сопровождении турецкой береговой охраны.

Конечным пунктом его должен стать одесский порт.

«В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника Турции Trent проходит через прекрасный Босфор, на пути в Одессу через Черное море», - отмечается в публикации.

По данным одесского издания « Думская », HMS Trent — один из новейших кораблей британского флота, введенный в его состав в августе 2020 года. Длина 90 метров, ширина 13, осадка — 3,8 метра. Водоизмещение 2300 тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. Экипаж 60 моряков.

Не так давно мы сообщали, что в районе Черноморска Одесской области было виявлено российское ракетное судно.

Корабль заметили при помощи радиолокатора на посту пограничников.

Военные связались с судном по радиоканалу и получили ответ, что это «Бугиль 363».

Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета «Павел Державин».

После обнаружения корвет начал двигаться в восточном направлении. Он мог сопровождать американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753), который вчера покинул Одессу.

Напомним, что морской спецназ провел "зачистку" корабля в порту Одессы: кадры

Также Politeka сообщала, людей с автоматами выставили в порту Одессы: кадры с места