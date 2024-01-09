Туман над поверхностью Черного моря можно увидеть в холодное время года, когда температура воды выше температуры воздуха.

Известно, когда температура воздуха опускается до отметки -10 или ниже, море начинает "закипать" и над поверхностью моря можно увидеть густой туман от выпаривания воды.

Эффект "закипания моря" появляется по причине большой разности температуры почти в 20 градусов.

"как нарисованное",

"очень красиво",

"Спасибо, что не прогуливал уроки физики", - пишут к комментариях одесситы.

К слову, в Одесской области было перекрыто движение одной трассой, жители сотни населенных пунктов сидят без света.

Во вторник, 9 января, из-за непогоды в Одесской области временно ограничено движение одной трассой, приводя к перебоям в транспортном сообщении.

Отмечено, что 191 населенный пункт остается без электроснабжения на 08:00. Газо-, водо-, теплоснабжение функционируют в штатном режиме.

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Напомним, в Одессе мужчина напал на посетителя супермаркета.

Как сообщала Politeka, в Одесской области случилась трагедия на дороге, полиция сообщила детали.

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