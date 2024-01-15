Так, в понедельник, 15 января, в сейсмической зоне Вранча в Румынии, рядом с городами Измаил и Рени Одесской области произошло землетрясение.

Об этом уведомил Румынский Национальный научно-исследовательский институт физики Земли.

По данным специалистов, толчки были ощутимы в 11:01:49 (по местному времени Румынии), а эпицентр землетрясения находился на глубине около 80 километров и располагался в 44 километрах к западу от города Фокшани.

Землетрясение произошло в 11:01:49, магнитудой 4,3 балла.

Пока сообщения о разрушениях и пострадавших отсутствуют.

Напомним, утром 9 января одесситы могли наблюдать уникальное явление - парение моря.

Туман над поверхностью Черного моря можно увидеть в холодное время года, когда температура воды выше температуры воздуха.

Известно, когда температура воздуха опускается до отметки –10 или ниже, море начинает "закипать" и над поверхностью моря можно увидеть густой туман от испарения воды.

Эффект "закипание моря" появляется из-за большой разницы температуры почти 20 градусов.

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