Всем жителям и гостям Одессы важно знать, какую воду они пьют из бюветов и каким нормам она соответствует.

Одесский горсовет подтвердил бесперебойную работу 15 бюветных комплексов региона, гарантируя соответствие подаваемой воды установленным стандартам. Эта гарантия появилась после представления городским советом отчета о качестве воды в этих объектах.

Оценка качества артезианской воды в бюветах проводится ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины». По договору между КП «Сервисный центр» и Одесским центром контроля и профилактики заболеваний Минздрава тестирование воды для потребителей происходит ежемесячно.

По состоянию на 22 апреля 2024 года микробиологические исследования показали, что очищенная питьевая вода из бюветных комплексов соответствует гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10.

Да, подробные протоколы, документирующие эти результаты, вывешены на видном месте во всех бюветах, что позволяет любому просмотреть их на предмет прозрачности и обеспечения качества воды.

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