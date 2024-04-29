Женщину словила на горячем и нашли у нее немаленькую сумму денег за то, что она «отмазывала» военнообязанных от мобилизации.

В Одессе задержан сотрудник Одесского областного центра психического здоровья за подделку документов об инвалидности родственникам военнослужащих в обмен на деньги. Эту информацию подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

По версии следствия, женщина занималась поддельным оформлением инвалидности для родственников военнообязанных, получая взамен оплату. Эти фальсифицированные документы затем использовались для облегчения организации ухода за предположительно инвалидами, что впоследствии отложило процесс призыва на военную службу.

Установлено, что в обмен на 1500 долларов и 8000 гривен обвиняемая заверила гражданина, что организует лечение его дедушки и окажет содействие в получении инвалидности родственнику.

Женщину задержали на рабочем месте во время приема денег и передачи документов.

Кроме этого, в апреле 2024 года, отдельный инцидент связан с задержанием чиновника Фонтанской объединенной территориальной общины Одесской области, уличенного в пособничестве военнослужащим уклонению от мобилизации в обмен на взятку.

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