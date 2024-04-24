Сегодня, 24 апреля, враг нанес ракетный удар по Одессе, известно об отключении света и пострадавших в результате атаки.

Так, около семи утра вражеская армия нанесла ракетный удар по Одессе.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, известно о пострадавшей 43-летней женщине, ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Также известно, что около тридцати домов были повреждены ударной волной.

Соответствующие службы работают на месте атаки, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Энергетики ДТЭК возвращают свет после утренней атаки.

Как сообщила пресс-служба ДТЭК, Одесса подверглась очередной вражеской атаке, из-за которой повреждены воздушные линии.

Без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города.

Энергетики работают в усиленном режиме.

К слову, жителям Одессы рассказали о качестве воды в бюветах.

По состоянию на 22 апреля 2024 микробиологические исследования показали, что очищенная питьевая вода из бюветных комплексов отвечает гигиеническим требованиям, установленным ДСанПиН 2.2.4-171-10.

Так, подробные протоколы, документирующие эти результаты, вывешены на видном месте во всех бюветах, что позволяет кому-либо пересмотреть их на предмет прозрачности и качества воды.

Читайте также:

Возможен ли захват Одессы и что по этому поводу говорят аналитики: свежий прогноз

В Одессе на сутки отключат газ в домах: появился полный список адресов

Жители трех городов Украины могут получить денежную помощь: кому выплатят