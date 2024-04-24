В Одесской области сегодня, 24 апреля, было зафиксировано землетрясение, в Главном центре специального контроля рассказали детали.

Так, в Одесской области, неподалеку от Измаильского района, было зафиксировано землетрясение.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Известно, что сегодня, 24 апреля, около трех часов ночи Главным центром специального контроля зарегистрировано на глубине 67 км землетрясение с территории Румынии.

Сообщается, что землетрясение произошло в районе гор Вранча в 100 км от границы с Украиной.

в Главном центре специального контроля добавили, что землетрясение не представляет угрозы для Украины, а колебания могли почувствовать люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, а именно на верхних этажах.

Магнитуда землетрясения составила 3,2 по шкале Рихтера.

Напомним, что последнее мощное землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 14 апреля 2024 года с магнитудой 3,9 по шкале Рихтера.

К слову, сегодня, 24 апреля, враг нанес ракетный удар по Одессе, известно об отключении света и пострадавших в результате атаки.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, известно о пострадавшей 43-летней женщине, ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Также известно, что около тридцати домов были повреждены ударной волной.

Соответствующие службы работают на месте атаки, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города.

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