Так, в Одесской области, неподалеку от Измаильского района, было зафиксировано землетрясение.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Известно, что сегодня, 24 апреля, около трех часов ночи Главным центром специального контроля зарегистрировано на глубине 67 км землетрясение с территории Румынии.
Сообщается, что землетрясение произошло в районе гор Вранча в 100 км от границы с Украиной.
в Главном центре специального контроля добавили, что землетрясение не представляет угрозы для Украины, а колебания могли почувствовать люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, а именно на верхних этажах.
Магнитуда землетрясения составила 3,2 по шкале Рихтера.
Напомним, что последнее мощное землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 14 апреля 2024 года с магнитудой 3,9 по шкале Рихтера.
К слову, сегодня, 24 апреля, враг нанес ракетный удар по Одессе, известно об отключении света и пострадавших в результате атаки.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, известно о пострадавшей 43-летней женщине, ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.
Также известно, что около тридцати домов были повреждены ударной волной.
Соответствующие службы работают на месте атаки, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.
Без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города.
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