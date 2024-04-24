Сьогодні, 24 квітня ворог наніс ракетний удар по Одесі, відомо про відключення світла та постраждалих внаслідок атаки.

Так, близько сьомої ранку ворожа армія нанесла ракетний удар по Одесі.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, відомо про постраждалу 43-річну жінку, її у стані середнього ступеню тяжкості ушпиталили до лікарні.

Також відомо, що близько тридцяти будинків було пошкоджено ударною хвилею.

Відповідні служби працюють на місці атаки, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Енергетики ДТЕК повертають світло після ранкової атаки.

Як повідомила пресслужба ДТЕК, Одеса зазнала чергової ворожої атаки, через яку пошкоджено повітряні лінії.

Наразі без світла залишилась частина будинків в Хаджибейському районі міста.

Енергетики працюють у посиленому режимі.

До слова, мешканцям Одеси розповіли про якість води у бюветах.

Станом на 22 квітня 2024 року мікробіологічні дослідження показали, що очищена питна вода з бюветних комплексів відповідає гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Так, докладні протоколи, що документують ці результати, вивішені на видному місці у всіх бюветах, що дозволяє будь-кому переглянути їх на предмет прозорості та забезпечення якості води.

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