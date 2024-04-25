В Одессе снова фиксируются отключение света, стало известно, на каких улицах отсутствует электроснабжение.

Так, в части Одессы сегодня, 25 апреля, снова не будет света, электроснабжение будет отсутствовать до конца рабочего дня.

Об этом сообщают Одесские электросети.

Также опубликованы адреса отключений света Северный РЭС: Работы будут продолжаться до 19:50 5-я Пересыпская, 2-19.

Южный РЭС, ориентировочное время работ – до 18:00:

Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40, Равенства, 88-104, 91-195, пер. 1-й Равенства, 90, 92, пер. Абрикосовый, 1-29, Фонтанская дорога, 106-173, пер. Янтарный, 6-8, Тимирязева, 34, Золотой Берег, 1-37, пер. Узкий, 1-14, Амбулаторный переулок, 2-17, пер. Белякова, 2-8, пер. Всеволода Змиенко, 1-7, Дача Ковалевского, 1-8, 142 Рыболовная Балка, 3, Девятая Линия, 1, пер. Байдукова, 1-7, пер. Леваневского, 1-11, пер. Фестивальный, 1-4, Варненская, 7-9, Генерала Петрова, 8,10, Семена Яхненко, 1-2.

Центральный РЭС – работы продлятся до 19:00: Дальницкая, 43/14, 43/2.

Если в вашем доме нет света, об этом можно сообщить об этом удобным способом, но прежде всего стоит проверить на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети, ведутся ли ремонтные работы по вашему адресу.

К слову, вчера, 24 апреля, как сообщила прессслужба ДТЭК, Одесса подверглась очередной вражеской атаке, из-за которой повреждены воздушные линии.

Пока без света была часть домов в Хаджибейском районе города.

Энергетики работают в усиленном режиме.

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