Денежная помощь от ООН предоставляется лицам и семьям, которые соответствуют определенным категориям уязвимости.

ООН увеличило помощь для украинцев, в частности, в Одесской области, пострадавшим в результате военных действий.

Данная помощь предусматривае помочь удовлетворить неотложные потребности, например, снять временное жилье, купить еду и предметы личной гигиены.

Как говорится на сайте организации ООН, уязвимые слои населения, в частности, в Одесской области, будут получать 3 600 гривен для каждого члена семьи.

Кто может получить помощь от ООН?

Внутренне перемещенные лица от 24 февраля 2022 года.

Люди пострадавшее в результате войны с 24 февраля 2022 года в таких областях - Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская.

Люди, вернувшиеся в места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за войны от 24 февраля 2022 года.

Также в ООН добавили, что помощь может получить семья, в которой только один родитель с одним или несколькими детьми до 18 лет или с пожилыми людьми - 55 лет и старше.

На помощь может расчитывать семья с одним одиноким/несколькими одинокими пожилыми людьми 55 лет и старше или пожилым человеком с одним или несколькими детьми до 18 лет.

Семья с одним или несколькими людьми с инвалидностью, хроническими заболеваниями и так далее.

Приемные семьи, опекающие детей без сопровождения и детей, разлученных с родителями.

Важно отметить, что для получения этой помощи нельзя быть зарегистрированным вУВКБ ООН ранее или получать денежную помощь от других организаций.

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