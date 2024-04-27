В Одесской области осталось немало улиц имени Пушкина и в честь Суворова, которые стоит переименовать.

Так, в Одесской области есть 19 улиц имени Пушкина и 25 в честь Суворова, которые планируется переименовать.

Как сообщили в общественной организации "Деколонизация. Украина", заключен перечень улиц, переулков и площадей, которые названы фамилией русского поэта.

В организации добавили, что их следует переименовать в каждой области Украины.

Наибольшее количество улиц в честь Пушкина в Запорожье, там их насчитывают 60, Винницкой - 54 и Херсонской - 51, меньше всего на Волыни, Тернопольщине и Хмельнитчине - по одной.

Улиц в честь российского полководца Александра Суворова в Одесской области 25.

Больше улиц с соответствующим названием зафиксировано в частично оккупированной Херсонской области - 32 и Запорожской области - 27.

"Некоторые названия есть чуть ли не в каждом селе, где до сих пор не проведено пенейменирование. Те же Гагарина и Первомайские почти везде" - добавили в организации.

Стоит отметить, что 24 апреля в Одессе сменили название для более 100 улиц, переулков и других топонимов. Речь идет о Екатерининской площади и улице, Лидерсовском бульваре, парке Горького.

Напомним, в конце зимы онлайн голосование за новые названия для 46 объектов топонимики в Одессе завершилось.

Среди них были улицы, получившие названия в честь погибших военных, переименование Горького парка, сквера Пушкина и других улиц в городе.

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