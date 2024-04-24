Так, мешканці Одеської області зранку цікавляться якістю повітря у регіоні.

У телеграм-каналах Одещини публікуються фото та відео наслідків жовтого дощу.

Місцеві діляться кадрами "брудного" дощу, після якого жителі побачили на своїх машинах дрібний пил помаранчевого кольору.

"Подібні повідомлення надходять як і від жителів Рені так і жителів Одеси і навіть жителів Подольська. Тобто проблема по всій області. Можливо, це знову пісок з Африки, але це не точно...", - йдеться в одному з телеграм-каналів.

Метеорологи пояснили, що причиною такого відтінку є бурі над пустелею Сахара в Африці.

Тони пилу піднялися у повітря і циклон вітрів несе його з півдня на Європу.

Мешканці низки українських регіонів, наприклад Київщини, Черкащини, Одещини, Херсонщини, Миколаївщини, бачать наслідки "жовтого" дощу.

До речі, на Одещині сьогодні, 24 квітня, було зафіксовано землетрус, у Головному центрі спеціального контролю розповіли деталі.

На Одещині, неподалік Ізмаїльського району, було зафіксовано землетрус.

У Головному центрі спеціального контролю додали, що землетрус не загрожує Україні, а коливання могли відчути люди, які перебували в спокійному стані всередині приміщення, а саме на верхніх поверхах.

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