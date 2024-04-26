Одесситам рассказали, какие вакансии сейчас есть на рынке труда и можно ли устроиться на работу без опыта работы.

Так, на сайтах по поиску работы есть объявления о вакансиях, где опыт работы не является обязательным.

Наличие опыта работы не всегда определяющий фактор при поиске работы, ведь многие работодатели могут принимать работников без опыта, обучив их самостоятельно предлагая зарплату в 30 тысяч гривен и даже больше.

В частности, такие вакансии можно найти на сайте robota.ua.

В Одесской области можно найти объявления о вакансиях комплектовщика с зарплатой от 20 тысяч до 30 тысяч гривен - опыт работы не является обязательным, однако может быть преимуществом при выборе кандидата на должность.

Барбершопы ищут администраторов и также готовы бесплатно обучить, предлагая от 25 тысяч до 35 тыс. гривен.

Некоторые компании в сфере красоты и здоровья объявляют о поиске менеджеров по продажам с зарплатой до 35 тысяч гривен без опыта - обучение бесплатно.

Кроме того, строительные магазины приглашают продавцов-консультантов зарабатывать от 25 тысяч до 40 тысяч гривен без опыта работы, но со специфическими группами товаров.

На сайте поиска работы популярны вакансии о работе автомойщиком: зарплата составляет от 15 тыс. до 40 тыс. гривен, компания готова обучить работника, если у него нет опыта.

Читайте также:

Песок из Сахары накрыл Одесщину: местные делятся кадрами непогоды.

Одесситы могут нарваться на большие штрафы: за какое нарушение придется заплатить.

Жителям Одессы рассказали о качестве воды в бюветах, что нужно знать.