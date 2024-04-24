Усім мешканцям та гостям Одеси важливо знати, яку воду вони п'ють із бюветів та яким нормам вона відповідає.

Одеська міськрада підтвердила безперебійну роботу 15 бюветних комплексів регіону, гарантуючи відповідність води, що подається встановленим стандартам. Ця гарантія з'явилася після подання міською радою звіту щодо якості води у цих об'єктах.

Оцінка якості артезіанської води у бюветах проводиться ГУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». За договором між КП «Сервісний центр» та Одеським центром контролю та профілактики захворювань МОЗ тестування води для споживачів відбувається щомісяця.

Станом на 22 квітня 2024 року мікробіологічні дослідження показали, що очищена питна вода з бюветних комплексів відповідає гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Так, докладні протоколи, що документують ці результати, вивішені на видному місці у всіх бюветах, що дозволяє будь-кому переглянути їх на предмет прозорості та забезпечення якості води.

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