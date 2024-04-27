Так, в первом чтении Рада поддержала законопроект №9364, который подразумевает увеличение штрафов за часть нарушений.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил об этом в Telegram-канале.

Законопроект №9364 предусматривает усиление ответственности за незаконное обращение подакцизных товаров, в частности табака и алкоголя.

Предусмотрено, что за незаконную торговлю акцизными товарами грозит штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен с конфискацией товаров и вырученных средств.

Повторное нарушение владения налагает штраф от 34 тысяч до 85 тысяч гривен с конфискацией.

Введены наказания за приобретение и хранение незаконного табака.

Граждане будут вынуждены заплатить штраф от 510 до 1700 гривен, а бизнесмены и должностные лица – от 1700 до 4250 гривен с конфискацией изделий.

При повторном нарушении штрафы для увеличиваются до 5,1 тыс. гривен, а для должностных лиц и ФЛП до 17 тыс. гривен.

Законопроект предоставляет БЭБ Украины право составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере незаконного обращения акцизных товаров.

Напомним, в Болградском районе Одесской области планируют реконструировать здание лицея, начальную школу и гимназию.

Мэр Арциза Сергей Парпуланский заявил, что Европейский инвестиционный банк выплатит 80 млн грн в виде субвенции, из бюджета общины выделят 20 млн грн.

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