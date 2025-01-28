Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 29 января, узнайте, каким будет этот день.

Какой будет погода в Одессе 29 января, синоптики составили свежий прогноз.

Погода днем в Одессе и области будет довольно пасмурной, однако во второй половине дня небо прояснится и появится солнце.

"В Одессе ожидается пасмурная погода - во второй половине дня небо прояснится, чтобы снова спрятаться за облаками. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе на 29 января.

По всей Украине, в том числе в Одессе и области синоптики в этот день прогнозируют солнечную погоду, осадки в Одессе в этот день не предвидятся.

Ночная температура в Одессе и области 29 января будет колебаться от +7 до +8 °C, днем температура воздуха прогреется до плюс 10°C.

Ветер в Одессе ожидается южный до 4,9 м/с.

Ранее сообщалось, что в первой половине февраля 2025 года в Одессе погода ожидается аномально теплой.

Как прогнозируют синоптики "Укргидрометцентра", особенно теплой погода в феврале 2025 года ожидается на юге и западе Украины.

В феврале 2025 года в Украине, в том числе в Одессе, ожидается средняя месячная температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Как говорят синоптики, это на 1,5–2 градуса выше нормы.

Синоптики прогнозирует, что в феврале 2025 года количество осадков составить около 25–65 мм - это ниже нормальных показателей.

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