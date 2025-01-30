Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Одессе 31 января и рассказали, будут ли осадки в этот день.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 31 января, узнайте, какой будет эта пятница.

В Одессе и области весь день 31 января будет облачно, но тепло. В Одессе погода 31 января будет пасмурной, солнце не будет появляться в небе в течение всего дня.

"На протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду на 31 января.

Ветер ночью и днем ожидается восточный и юго- восточный до 2,8 м/с.

Температура ночью в Одессе 31 января будет от +6 до 7 °С, днем воздух прогреется до +9°С.

К слову, синоптики составили прогноз погоды в Одессе в феврале 2025 года, узнайте, каким будет последний месяц зимы.

Как прогнозируют синоптики "Укргидрометцентра", особенно теплой погода в феврале 2025 года ожидается на юге и западе Украины.

В феврале 2025 года в Украине, в том числе в Одессе, ожидается средняя месячная температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Как говорят синоптики, это на 1,5–2 градуса выше нормы.

Синоптики прогнозирует, что в феврале 2025 года количество осадков составить около 25–65 мм - это ниже нормальных показателей.

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