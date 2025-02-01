Стоимость отопления и электроэнергии в Одессе, стало известно, на что выросли тарифы в 2025 году.
В 2025 году тарифы на газ, свет, воду и электроэнергию в Одессе останутся без изменений до окончания отопительного сезона, однако некоторые расходы возрастут, речь идет о связи и парковке.
Стоимость отопления и электроэнергии в Одессе, как выросли тарифы в 2025 году:
Цены на газ в Одессе в 2025 году:
Газ - 7,96 гривен за кубометр (для клиентов "Нафтогаза Украины").
Доставка газа в 2025 году - 1,308 грн за кубометр (оператор ПАО "Одессагаз").
Цены на тепло в 2025 году в Одессе:
Отопление в Одессе в 2025 году – 1 813 грн за Гкал, тариф будет действовать в течение военного положения и шесть месяцев после завершения.
Цены на воду в Одессе в 2025 году:
Водоснабжение - 14,93 гривен за кубометр;
Водоотвод – 14,37 грн за кубометр.
Цены на электроэнергию в 2025 году в Одессе:
Основной тариф - 4,32 грн/кВт-час;
Для отопления электроэнергией (до 2000 кВт-ч/мес) - 2,64 грн/кВт-час;
Двухзонные счетчики – скидка на ночное потребление (23:00 – 07:00).
Стоимость проезда в Одессе:
Трамвай, троллейбус - 15 гривен за поездку;
Проездной (в месяц):
Трамвай - 420 грн;
Троллейбус - 420 грн;
Трамвай и троллейбус - 567 грн;
Маршрутка - 20 гривен по городу, 40 гривен до 6-го км Овидиопольской дороги.
Источник: Новости Одессы.
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