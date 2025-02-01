Украинцам рассказали, как выросли тарифы на воду в Одессе в 2025 году, к чему готовиться в ближайшее время.

В 2025 году Одессе некоторые тарифы останутся без изменений до завершения отопительного сезона, стало известно, увеличится ли стоимость воды.

В Одессе в 2025 году увеличатся расходы на связь и парковку.

Цены на газ в Одессе останутся на таком же уровне, за газ будем платить 7,96 грн за кубометр (Нефтегаз Украины).

Доставка газа - 1,308 грн за кубометр (оператор ПАО "Одессагаз").

Тарифы на тепло тоже не изменятся — 1 813 грн за Гкал, тариф в Одессе будет действовать во время военного положения и после его завершения еще 6 месяцев.

Цены на электроэнергию в Одессе в 2025 году – основной тариф составит 4,32 грн/кВт-ч;

Для отопления электроэнергией (до 2000 кВт-ч/мес) - 2,64 грн/кВт-час;

Двухзонные счетчики — скидка на ночное потребление (23:00 – 07:00).

За вывоз мусора в Одессе будем платить в 2025 году:

"Клиар-Сити" - 33,99 грн (многоквартирные дома), 58,68 грн (частный сектор);

"Эко-Ренессанс" - 35,49 грн (многоквартирные дома), 61,26 грн (частный сектор);

"ТВ-Серрус" - 34,80 грн (многоквартирные дома), 60,07 грн (частный сектор);

"Одескоммунтранс" - 34,13 грн (многоквартирные дома), 58,89 грн (частный сектор).

Парковка в Одессе в 2025 году: Муниципальная парковка - 30 грн/час.

Как выросли тарифы на воду в Одессе в 2025 году:

Водоснабжение – 14,93 грн за кубометр;

Водоотвод - 14,37 грн за кубометр.

Источник: Новости Одессы.

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