Прогноз погоды в Одессе на 27 февраля дали синоптики, узнайте, каким будет этот четверг.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области 27 февраля, узнайте, каких "сюрпризов" ждать в этот день, передает Politeka.net.

Погода 27 февраля в Одессе ожидается с облачная, осадки в этот день не ожидаются, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков", - дали прогноз погоды в Одессе синоптики на 27 февраля.

Ночная температура в Одессе и области 27 февраля будет колебаться от -1 до +1 °C, днем воздух прогреется до +2 °C.

Как передает Политека, погода в Одессе на 27 февраля будет довольно нестандартной, ветер ночью и днем 27 февраля будет восточный и юго- восточный до 4,4 м/с.

Синоптики также предупреждают, что погода в Одессе улучшится, морозы будут постепенно отступать, а днем ​​температура воздуха продолжит расти. По прогнозу погоды первые серьезные осадки придут с наступлением весны.

27-28 февраля осадки в Украине и Одессе в частности не прогнозируются. Ночью -5…-12°C, на Востоке – до -16°C, днем ​​-3…+4°C, на Западе и юго-западе – до +8°C.

В начале марта ожидается постепенное потепление на 3-5°C. 1-2 марта на Западе, а 2 марта на Севере возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

1 марта в Украине ожидается мокрый снег и дождь, что станет началом весенних изменений в погоде.

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