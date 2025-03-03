В марте "Укрзализныця" в Одессе расширила пассажирское сообщение, добавив новые рейсы в популярные направления, передает Politeka.net.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", дополнительные поезда дадут возможность комфортно добраться до Львова, Трускавца и Одессы.

В Одессе вводят новый график движения поездов:

С 9 марта пассажиры будут иметь возможность воспользоваться поездом №168/167, он будет курсировать по маршруту Львов – Одесса – Львов. Поезд отправляется из Львова в 07:26, а в Одессу будет прибывать в 18:17.

Как передает Политека, назад поезд из Одессы будет отправляться в 07:53 и прибывать во Львов в 18:23.

С 9 марта "Укрзализныця" запускает поезд №265/266, соединяющий Киев и Одессу. Поезд будет отправляться из Киева в 08:33 и уже в 18:08 будет прибывать в Одессу.

В обратном направлении поезд отправится в 11:27, в Киев возвращается в 20:42.

Чтобы добраться в Карпаты, "Укрзализныця" организует дополнительный поезд №159/160 на маршруте Киев — Трускавец — Киев.

Поезд будет курсировать 16 и 30 марта и будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Трускавец в 19:37. Назад поезд будет отправляться в 08:33 и вернется в Киев в 19:11.

Напомним, с 1 марта проезд из Одессы в Южный подорожает на целых 20 гривен – это связано со значительным ростом цен на бензин и заработные платы водителям, сообщили на автостанции Южного.

Подорожание проезда в Одессе состоится с 1 марта, известно, сколько придется платить.

Теперь за билет на маршрутку из Одессы в Южный придется заплатить 70 гривен вместо 50.

Речь идет о двух междугородных маршрутах: № 67 и 68, курсирующих на этом направлении, именно там будет подорожание проезда в Одессе с 1 марта.

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