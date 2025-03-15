Украинцам рассказали, каким будет этот выходной день, прогноз на 16 марта в Одессе составлен синоптиками.

Метеорологи сообщили, какой будет погода в Одессе 16 марта, по данным синоптиков, в этот день ожидается переменная облачность, передает Политека.

С самого утра небо затянет облаками, и такая погода сохранится до вечера. Однако дожди не ожидаются.

"В Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков", - сообщается на сайте Синоптик.

Температура воздуха ночью составит 9–12°С, а днем прогреется до 14°С. Ветер будет юго-западный и северо-западный со скоростью до 4 м/с.

В области погодные условия будут такими же, облачно и без дождей, переменный ветер до 4 м/с, температура ночью будет колебаться от +9 до 12 °С, днем прогреется до +14°С.

В ближайшие дни в Украине будут комфортные дневные температуры, но с середины месяца начнется похолодание.

По прогнозам, 14–15 числа в страну придут холодные воздушные массы, температура снизится до +1...+4°С, местами возможны небольшие дожди.

Весна 2025 года, по предварительным данным, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Однако прогнозируется дефицит влаги, особенно в северных регионах. В марте их количество будет ниже среднего, а в мае осадков может выпасть на треть меньше обычного.

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