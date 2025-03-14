Отключение света в Одессе 15 марта 2025 года, стало известно, будут ли ограничения в субботу.

В результате российских атак оборудование компании получило значительные повреждения, узнайте, будут ли введены графики отключения света в Одессе 15 марта, передает Политека.

Аварийные работы в регионе продолжаются, но 15 марта ограничений подачи электроэнергии для бытовых потребителей вводить не планируют.

Также графики не предусмотрены для промышленности и бизнеса.

На данный момент ни ДТЭК, ни «Укрэнерго» не публиковали предупреждений об ограничениях в этот день.

Плановое отключение электроснабжения намечено на 17 число. В этот день будут проведиться профилактические работы на территории Черноморского городского территориального общества для повышения надежности сети и предотвращения аварий.

Однако если графики все же введут, энергетики заранее уведомят об этом.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.

На 15 числа официальных предупреждений от ДТЭК и «Укрэнерго» нет, но ситуация может измениться. Актуальную информацию можно проверить через:

Официальный сайт местной электросети;



В чат-ботах: Viber , Telegram .

Через личные сообщения в Facebook .

Форму заявки на сайте.

Энергетики рекомендуют жителям Одессы рационально использовать электроэнергию при ее наличии, чтобы снизить нагрузку на сеть.

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