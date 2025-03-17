Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе расположено в общежитиях, больницах, отелях и других заведениях, передает Политека.
Так, в регионе работают бесплатные приюты для ВПЛ, названы адреса.
Жилье ВПЛ могут получить по следующим адресам: улица Красная, 11, Олег Тузла, (067) 48-45-173.
Химическая, 5, Юлия Гайдаржи, (093) 033-12-71.
Общежитие ОО «Христианская миссия «Новая жизнь», Танкистов, 43-А, Алексей Берсеньев, (096) 17-84-300, nlifeod@gmail.com
Жилье для переселенцев в области:
Старые Шомполы, Одесский район - Центральная, 16. Валентина Полубняк, (068)-902-58-73, shompolivska_rada1@ukr.net
Большой Дальник - Общежитие ОО «Христианская миссия «Новая жизнь». Олег Скрипник, (093) 064-34-50, nlifeod@gmail.com
Николаевка, Березовский район - Петра Сагайдачного, 50-В. Валентина Вовченко, (096) 10-36-283.
Ширяево, Березовский - ул. Соборная, 99. Яна Федорова, (095) 524-58-06, socposlugashir@ukr.net
Настасиевка, Березовский район - ул. Центральная, 5-Б. Лариса Негодинская, (098) 452-20-15.
Обратите внимание, что количество доступных мест для ВПЛ постоянно меняется.
Заселение не гарантировано. Перед поездкой обязательно уточняйте наличие свободных мест по указанным телефонам.
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