В Одессе переселенцы могут разместиться в убежищах временного проживания, стало известно об адресах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе расположено в общежитиях, больницах, отелях и других заведениях, передает Политека.

Так, в регионе работают бесплатные приюты для ВПЛ, названы адреса.

Жилье ВПЛ могут получить по следующим адресам: улица Красная, 11, Олег Тузла, (067) 48-45-173.

Химическая, 5, Юлия Гайдаржи, (093) 033-12-71.

Общежитие ОО «Христианская миссия «Новая жизнь», Танкистов, 43-А, Алексей Берсеньев, (096) 17-84-300, nlifeod@gmail.com

Жилье для переселенцев в области:

Старые Шомполы, Одесский район - Центральная, 16. Валентина Полубняк, (068)-902-58-73, shompolivska_rada1@ukr.net

Большой Дальник - Общежитие ОО «Христианская миссия «Новая жизнь». Олег Скрипник, (093) 064-34-50, nlifeod@gmail.com

Николаевка, Березовский район - Петра Сагайдачного, 50-В. Валентина Вовченко, (096) 10-36-283.

Ширяево, Березовский - ул. Соборная, 99. Яна Федорова, (095) 524-58-06, socposlugashir@ukr.net

Настасиевка, Березовский район - ул. Центральная, 5-Б. Лариса Негодинская, (098) 452-20-15.

Обратите внимание, что количество доступных мест для ВПЛ постоянно меняется.

Заселение не гарантировано. Перед поездкой обязательно уточняйте наличие свободных мест по указанным телефонам.

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