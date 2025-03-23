Украинцам назвали предварительную дату завершения отопительного сезона в Одессе, известно, что влияет на сроки.

Решение о завершении отопительного сезона в Одессе и области принимается с учетом погодных условий, состояния энергосистемы региона и не только, сообщает Politeka.

В некоторых городах Украины подачу тепла в жилые дома уже прекращают - это связано не только с повышением температуры воздуха, но и с необходимостью экономии ресурсов.

Эксперты отмечают, что запасы газа в хранилищах Украины остаются крайне низкими, а атаки на газовую инфраструктуру создают дополнительные сложности.

В 2025 году коммунальное предприятие «Теплоснабжение города» работало стабильно.

Все аварийные ситуации, в том числе вызванные вражескими обстрелами, устранялись оперативно.

По данным городского совета, на данный момент ситуация находится под контролем, и все абоненты подключены к теплоснабжению.

Согласно нормативам, завершение отопительного сезона в Одессе происходит, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8°C и стабильно держится на этом уровне в течение трех дней.

Как правило, тепло подают до 15 апреля, однако при раннем повышении температуры подачу тепла могут прекратить раньше.

Март в этом году теплее обычного, с относительно малым количеством осадков, средняя температура воздуха выше нормы, а количество осадков заметно ниже.

По прогнозу погоды синоптиков, средняя температура в регионе на 1-1,5°C выше нормы и будет колебаться от +1°C до +7°C.

Согласно статистике прошлых лет, отопительный сезон в Одессе и области обычно завершается в период с 1 по 10 апреля. Однако точные сроки зависят не только от погодных условий, но и от состояния энергосистемы.

Постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру могут привести к досрочному прекращению теплоснабжения. Тем не менее коммунальные службы делают все возможное, чтобы обеспечить стабильный температурный режим в жилых домах.

В 2024 году председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отмечал, что в некоторых регионах завершение отопительного сезона проходило по особому порядку. В первую очередь это касалось территорий, наиболее пострадавших от вражеских обстрелов.

При среднем температурном фоне +12…+14°C жители зачастую используют электроприборы для обогрева, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему страны. Поэтому отключение тепла в разных областях может регулироваться индивидуально.

Завершение отопительного сезона в Одессе должно пройти без негативных последствий для энергосистемы, которая уже значительно пострадала.

В прошлом году в период 2023–2024 батареи были холодными с 7 апреля 2024 года. Руководители всех компаний, на балансе которых находятся системы центрального отопления города, были обязаны обеспечить их своевременное отключение.

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