Украинцам рассказали, чего ждать от погоды в Одессе 22 марта, стало известно, какой будет эта пятница.

Синоптики составили прогноз погоды в Одессе и области на 22 марта, стало известно, какой будет эта суббота, передает Politeka.net.

Как сообщили на сайте Синоптик, этот день ожидается безоблачным в течение всего дня.

В регионе 22 числа потеплеет, в субботу будет солнечно и без осадков юго-западный и южный до 4 м/с, ночью температура колебаться до +5 до +6 °С, днем прогреется до +11 °С.

"В Одессе облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков", - сообщают метеорологи.

Метеорологи не ожидают осадки в это время, но возможны небольшие порывы ветра.

Сообщается, что средняя температура воздуха в этом месяце будет выше нормы, а количество дождей заметно ниже.

Первый месяц весны в этом году теплее обычного, с относительно малым количеством дождей, метеорологи поделились свежим прогнозом.

Весна 2025 года, по предварительным данным, в этом году будет на 1–2 градуса теплее.

Обычно средняя температура в Украине в этот период составляет от 0 до +6°C, а на высокогорье Карпат до -3°C, однако температурные рекорды в истории показывают, что первый месяц весны может быть с морозами до -37°C, и невероятно теплым до +29°C.

По прогнозу погоды синоптиков на месяц, средняя температура ожидается на 1-1,5°C выше нормы и будет колебаться от +1°C до +7°C.

Осадков прогнозируется меньше средних значений – 22-42 мм.

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