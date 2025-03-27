Украинцам рассказали о тарифах на свет с 1 апреля 2025 года в Одессе, узнайте, как они изменятся.

Тарифы на электроэнергию в Одессе с 1 апреля 2025 года останутся неизменными, но некоторые все равно будут платить больше, передает Политека.

Согласно постановлению Кабмина №632, тариф на электроэнергию для населения останется на уровне 4,32 грн за киловатт-час - эта цена будет действовать до конца апреля 2025 года.

Таким образом, в следующем месяце украинцы продолжат платить 4,32 грн/кВт·ч, без изменений и они будут платить больше, чем пользователи двухзонных счетчиков которым предусмотрены сниженные суммы в ночное время.

С 23:00 до 07:00 стоимость составит 2,16 за кВт·ч.

В правительстве заверяют, что повышение цен пока не рассматривается.

Министр энергетики Герман Галущенко ранее подчеркивал, что повышения цен на свет в Украине не планируется.

Несмотря на прогнозируемый дефицит электроэнергии в стране до 2027 года, Национальный банк Украины ожидает его постепенное сокращение.

В отличие от света, стоимость водоснабжения и водоотведения в Одессе вырастет. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг обсуждает повышение в два этапа.

С 1.04. 2025 года водоснабжение – 20,16 за кубометр (сейчас 17,92 грн), водоотведение – 19,42 за кубометр (сейчас 17,24).

Решение о повышении ожидается уже в марте.

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