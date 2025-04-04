Государственная денежная помощь в Одессе предоставляется на основе программы соцзащиты и направлена на поддержку малообеспеченных семей.

В Одессе денежную помощь могут получить граждане, чей доход не достигает прожиточного минимума, передает Политека.

Право на денежные выплаты имеют семьи, чьи совокупные доходы ниже прожиточного минимума. Такая помощь помогает покрыть основные нужды и стабилизировать финансовое положение семьи.

Для получения поддержки необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Пакет документов можно подать лично или отправить по почте. Перечень необходимых бумаг можно уточнить в соцзащите или ЦНАПе.

Сумма назначается сроком на шесть месяцев с возможностью продления при условии соблюдения всех критериев.

Суммы денежной помощи в Одессе были увеличены в 2025 году:

Трудоспособные лица – 1 816,8 грн;

Пенсионеры и лица с инвалидностью – 2 361;

Дети до 6 лет – 3 716,35 грн;

Дети от 6 до 18 лет – 4 634,2;

Студенты до 23 лет (при обучении) – 4 390,6 грн.

Сумма определяется как разница между прожиточным минимумом на семью и ее среднемесячным доходом. Финансовя поддержка переводится на банковскую карту или через Укрпочту.

Размер пособия зависит от количества членов семьи, их возраста и текущего дохода.

С 1 марта 2025 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) выплаты будут автоматически продлеваться на полгода при соблюдении всех условий. Размер пособия составляет:

Для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 грн;

Для других лиц – 2 000.

Начисление осуществляются 15 и 28 числа каждого месяца.

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