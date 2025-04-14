Сезонні коливання та оренда житла в Одесі, дізнайтесь, як змінилися ціни у районах міста.

Ціни на оренду житла в Одесі традиційно схильні до сезонних змін, стало відомо, скільки коштує зняти житло в місті, передає Politeka.

У зимовий період попит на квартири знижується, що підтверджує Юрій Внученко, експерт з нерухомості та член Асоціації фахівців України.

З початком військових дій у 2022 році, які супроводжувалися відтоком населення та ризиком обстрілів, прайс на житло почали знижуватися.

До цих подій Одеса впевнено утримувала лідерство з продажу нерухомості, поступаючись лише Києву.

Для більш детального розуміння поточної ситуації було проведено аналіз орендних цін у ключових районах міста. Нижче представлені дані за останній рік (у гривнях):

Київський район:

1-кімнатні: зростання з 7056 до 7265

2-кімнатні: з 10 104 до 9 018

3-кімнатні: падіння з 9770 до 9018

Тут спостерігається різноспрямований рух: малогабаритні квартири демонструють помірне зростання, тоді як більш просторі об'єкти втрачають вартість. Це може бути пов'язане зі збільшеним інтересом до компактного і доступнішої нерухомості.

Пересипський:

1-кімнатні: зниження з 6388 до 5762

"двушки": з 7 098 до 8 016

3-кімнатні: подорожчання з 9770 до 10020

На відміну від Київського району, у Пересипу збільшився попит на багатокімнатні квартири.

Приморський

однокімнатні: зростання з 10 229 до 10 730

2-кімнатні: стабільність на рівні 13 986

3-кімнатні: різке падіння з 27 889 до 19 414

Як і раніше, Приморський залишається елітним напрямом, особливо однокімнатних об'єктів. Проте значне падіння цін на трикімнатні квартири свідчить про зниження інтересу до оренди дорогого житла бізнес-класу.

Хаджибейська:

однокімнатні: з 5 636 до 6 137

двушки: збільшення з 6722 до 6889

"трьошки": зниження з 8851 до 8016.

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