Дефіцит продуктів в Одесі зокрема проявляється у зменшенні пропозиції якісних яблук.

Дефіцит продуктів в Одесі фіксується на тлі змін у аграрному секторі та збільшення імпорту мінеральних добрив до України, передає Politeka.

У першому кварталі 2026 року їх постачання сягнуло 1,2 млн тонн, що на 13% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Попри зростання обсягів, баланс попиту й пропозиції залишається нестабільним. Експерти зазначають, що потреби аграріїв зростають швидше, ніж можливості ринку їх задовольнити. На ситуацію впливають весняна посівна кампанія, розширення сільськогосподарських площ, логістичні затримки та коливання світових цін.

Вітчизняне виробництво поки не повністю перекриває попит, тому залежність від імпортної продукції зберігається. Учасники галузі змушені коригувати бюджети та шукати альтернативні джерела постачання, що може позначитися на врожайності у 2026 році.

Окрему увагу аналітики звертають на роздрібний сегмент. Дефіцит продуктів в Одесі зокрема проявляється у зменшенні пропозиції якісних яблук, що створює додатковий тиск на ціни та впливає на доступність продукції для споживачів.

Причиною називають особливості минулого сезону. Частину врожаю закладали на зберігання у перезрілому стані, що погіршило його товарні характеристики та скоротило обсяги придатної продукції.

Додатковим фактором стало нерівномірне застосування технологій регулювання дозрівання. Через це фрукти швидше втрачали якість у сховищах, що призвело до зменшення ринкової пропозиції.

Експерти прогнозують, що подальша ситуація залежатиме від логістики, обсягів нового врожаю та стабільності постачання. Це визначатиме цінову динаміку на продовольчому ринку найближчим часом.

Джерело: agrotimes, io.ua

