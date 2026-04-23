Саме тут дефіцит продуктів в Одесі проявляється через скорочення пропозиції якісних яблук, що вже впливає на цінову ситуацію.

Дефіцит продуктів в Одесі фіксують у першому кварталі 2026 року на тлі змін в аграрному секторі та збільшення імпорту мінеральних добрив, передає Politeka.

За цей період обсяги постачання досягли 1,2 мільйона тонн, що на 13% більше порівняно з минулим роком. Водночас ринок залишається нестабільним, оскільки попит зростає швидше за пропозицію.

Фахівці вказують на кілька чинників впливу. Серед них — весняна посівна кампанія, розширення площ і складнощі з логістикою. Додатковий тиск формують коливання світових цін.

Вітчизняні виробники поки не здатні повністю забезпечити потреби. Через це зберігається залежність від імпортних ресурсів, що змушує учасників ринку переглядати витрати та шукати нові підходи до закупівель.

Окрему увагу аналітики приділяють роздрібному сегменту. Саме тут дефіцит продуктів в Одесі проявляється через скорочення пропозиції якісних яблук, що вже впливає на цінову ситуацію.

Причиною стала специфіка попереднього сезону. Частину врожаю заклали на зберігання у перезрілому стані, що призвело до втрати якості та зменшення доступних обсягів.

Додатково вплинули технологічні недоліки під час вирощування. У деяких господарствах не використовували засоби для контролю достигання, через що продукція швидше псувалася у сховищах.

Експерти зазначають, що подальший розвиток залежатиме від логістики, результатів нового врожаю та стабільності постачань, які формуватимуть цінову динаміку найближчим часом.

Ситуація може змінюватися залежно від сезонних факторів і обсягів нових надходжень на ринок.

Фахівці продовжують моніторинг, щоб оцінити подальші зміни та можливі ризики для споживачів.

Джерело: agrotimes, io.ua

