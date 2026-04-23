В Одесі обговорюють пропозиції щодо перенесення порту за межі міської території, передає Politeka.

Ідея з’явилася в публічному просторі після обговорень у соцмережах, де частина користувачів закликає змінити логістику прибережної інфраструктури.

У соцмережах пропонують різні, часто жартівливі варіанти. Зокрема, лунає думка «накрити все плівкою, щоб не було видно» або «встановити вказівники, що об’єкт тепер в іншому напрямку». Такі вислови підкреслюють скепсис щодо технічної здійсненності змін, які зачіпають портову систему.

Деякі коментатори реагують більш різко. Серед них звучить теза про недоцільність подібних обговорень у воєнний час, а також критика екологічного стану узбережжя. Інші користувачі, навпаки, наголошують на логістиці та пропонують залишити лише пасажирську частину, скоротивши вантажні потоки.

Є й саркастичні зауваження, де ідею порівнюють із нереалістичними сценаріями, наприклад «перенести море» або змінити його розташування. Частина аудиторії також вважає, що місто без ключового транспортного вузла втратить значну економічну роль.

Отже, пропозиція щодо перенесення порту в Одесі викликала шквал емоцій та обговорень серед місцевих жителів, які висловлюють своє невдоволення та іронічні коментарі.

Крім того, в Одесі також повідомляли про ще одну резонансну подію. В Одесі безкоштовні пляжі в історичній місцевості Аркадія перетворилися на сміттєзвалище та кладовище для птахів.

Цей пляж вважається єдиним у місті з природним пологим спуском до води. Територія сформована в районі колишньої дельти висохлої річки, тому тут відсутні характерні для Одеси численні сходи, що зробило місцевість популярною ще з XIX століття.

Останні новини України:

