В Одесі соратнику Труханова, крім позашляховика, спалили ще магазин

Як повідомляє місцеве видання «Думская», власником спаленого магазину є найближчий соратник мера Одеси Геннадія Труханова Олександр Ахмеров.

За інформацією видання, пожежа в магазині чаю і кава «Купаж», який розташований на вулиці Сегедській, спалахнув близько 6 ранку.

Очевидці розповіли, що перед загорянням бачили, як двоє невідомих чимось облили торговий павільйон.

У той же час поліція розслідує всі обставини підпалу.

Варто відзначити, що Олександр Ахмеров також є виконуючим обов'язки першого заступника департаменту комунальної власності Одеської міськради і членом виконкому. 16 грудня невідомі з допомогою пляшки з запалювальною сумішшю підпалили його автомобіль, припаркований на Артилерійської вулиці.

Раніше ми писали, 16 грудня Одесі невідомі спалили внежорожник Ахмерова.

Як стало відомо, в Одесі на вулиці Артилерійській, в понеділок увечері спалили автомобіль соратника Труханова.

Очевидці стверджують, що припаркований позашляховик підпалили за допомогою пляшки з запальною сумішшю.

Згідно з інформацією видання, цей автомобіль належить депутатові Одеської облради від партії "Довіряй справах", исполняющиму обов'язки першого заступника департаменту комунальної власності та члену виконкому Одеської міськради Олександра Ахмерова.

Зараз копи з'ясовують всі деталі та обставини події. Ведеться слідство.

Також ми писали, в Чорноморську на Одещині невідомі люди спалили автомобіль митника.

У п'ятницю вдень, 25 жовтня, на стоянці транспортно-експедиторської компанії «Ильичевсквнештрас» в Чорноморську. згорів автомобіль Subaru Tribeca.

За інформацією видання, авто 2008 року випуску належить якомусь Олексію Ляховскому, але їм регулярно користувався заступник начальника митного поста «Чорноморський» Одеської митниці В'ячеслав Харченко.

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