В Одесі мобільний телефон став причиною пожара в гуртожитку

Про це передає Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася вночі, 20 грудня, в гуртожитку №6 Одеського національного університету імені Мечникова, яке розташоване на вулиці Довженка, 9а.

За інформацією рятувальників, сигнал про спалах надійшов на лінію 101 в 4:52. Прибувши на місце, пожежники встановили, що горіли речі в підсобці на четвертому поверсі, де живе якась жінка.

Відзначається, що ще до прибуття рятувальників студенти загасили його з допомогою відер з водою, однак вогонь встиг знищити частину речей.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Співробітники ДСНС, які приїхали за викликом, перевірили протипожежне водопостачання будівлі і шляхи евакуації.

Ймовірною причиною загоряння, за версією пожежників, вважається аварійний режим роботи заряжавшегося мобільного телефону, залишеного без нагляду.

Раніше ми писали, коротке замикання в пральній машині стало причиною пожежі в комунальній квартирі в центрі Одеси.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, займання сталося вночі, в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Ольгіївській.

Прибулі на місце рятувальники встановили, що загорілося домашнє майно та меблі в загальному коридорі комунальної квартири на другому поверсі будинку.

У комунальній квартирі розміщено 8 житлових кімнат.

Близько години їм знадобилося на те, щоб ліквідувати пожежу на площі 15 квадратних метрів.

Наголошується, що пожежники по автодрабині з верхніх поверхів врятували 4 жителя, і в складі ланок газодимозахисної служби евакуювали шляхом самостійного виходу по сходовим клітинам 40 осіб.

Загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 7 одиниць пожарноспасательной техніки та 28 чоловік особового складу.

Ймовірною причиною загоряння пожежники вважають коротке замикання електрообладнання в пральній машині.

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