В Одесі автохамы продовжують плювати на ПДР і залишають свої транспортні засоби де хочуть і як завгодно, перекриваючи рух пішоходів та іншого транспорту

Про це пише Рoliteka.net

Про те, наскільки розперезалися особливо нахабні автомобілісти в Одесі розповість свіжа фотодобірка, зроблена за останній тиждень грудня.

Раніше ми писали, водіям трамвая довелося зупинити рух через неправильно припаркованого автомобіля в Одесі.

Повідомляється, що призупинено рух трамваїв по вулиці Пантелеймонівській.

Всьому виною автомобіль Mercedes, припаркований в районі будинку №28 перегородив рух трамваям. Чоловік припаркував свою машину настільки близько до трамвайними коліями, що склад попросту не може проїхати, не зачепивши автомобіль.

Найбільше постраждали пасажири, яких висадили, і їм довелося шукати інший транспорт, щоб дістатися до потрібного місця.

Також повідомлялося, в Одесі автохам на мотоциклі заїхав на Трасу здоров'я і мало не збив комунальника, а потім показав непристойний жест.

Мотохама зняли муніципальні камери відеоспостереження, а саме відео розмістив КУ «Центр 077» у мережі.

На кадрах видно, як невідомий чоловік з подругою на мотоциклі виїхали на Трасу здоров'я, де дозволено рух тільки пішоходам і велосипедистам.

В 16:00 двоє співробітників муніципальної служби вийшли на дорогу, щоб зупинити порушника, але сп'янілий від безкарності «байкер» навіть не збирався зупинятися і цілеспрямовано їхав на комунальника, якому дивом вдалося відскочити від мотоцикла.

Охоронці порядку намагалися наздогнати порушника на автомобілі, але завдяки своїй маневреності автохаму вдалося втекти.

Але і цього байкеру виявилося замало. Проїжджаючи повз міських камер, він залишив на згадку про себе непристойний жест. Через 12 хвилин мотоцикл зник з дороги.

«Центрі 077» сподіватися, що поліція приверне порушника до відповідальності.

Нагадаємо, як паркуються автохамы в Одесі

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