Одеська міські влада виділить з бюджету більше 3 мільйонів гривень на ремонт доріг
Така інформація з'явилася на сайті держзакупівель Prozorro, пише Politeka.net
Звернемо увагу, що в тендерній документації не зазначено, які саме вулиці ремонтувати, проте відомо, що робочі ліквідують вибоїни глибиною 50 мм (під час робіт буде перекрито рух на одній половині проїжджої частини дороги, в той час як рух транспорту по другій половині буде проходити з інтенсивністю більше 150 автомобілів за день).
Тим часом підрядник повинен буде закладати тріщини в асфальтобетонних покриттях бітумом вручну.
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Аукціон відбудеться 3 січня.
Відзначимо, що компанія, яка виграє тендер, повинна буде завершити ремонтні роботи до 31 грудня 2020 року.
Раніше ми писали, в Одесі калюжі засипають шматками фасаду, які падають на тротуар з історичних будівель
Такі нововведення комунальники застосували на одній з вулиць.
Фотографії опублікували місцеві жителі в соціальних мережах.
На думку одеситів, влада просто вирішили не витрачати бюджетні кошти на ремонт тротуару, а засипати калюжу будівельним сміттям.
«Вирішили не витрачати бюджетні кошти даремно на ремонт тротуару (адже їх можна вкрасти) і скористалися так вчасно впало карнизом, засипали калюжу будівельним сміттям», — написав Олег Коваленко на своїй сторінці у Фейсбуці.
Крім того, в одеській мерії чиновники продовжують витрачати бюджетні гроші на створення особистого комфорту.
Працівники капітального будівництва вирішили поповнити свою колекцію новими іномарками.
Одеська мерія не стала обмежувати колег в комфорті і дозволила придбати відразу п'ять автомобілів.
Щоб дотриматися формальності всю інформацію опублікували прозоро.
Отже місцеві будівельники хочуть купити дві машини за 700 тис. гривень і три по пів мільйона.
В команді мера Одеси Геннадія Труханова звикли жити добре, а значить бюджетних грошей для себе не жаліють.
Нагадаємо, готують одеситам винагороду за ялинку: що потрібно зробити для угоди
Як повідомляла Politeka, одесити ризикують провалитися під землю на Дерибасівській.
Також Politeka розповідала, в Одесі почався переполох через газу