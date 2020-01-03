В Одесі на Різдво буде проходити багато заходів, при відвідуванні яких можна отримати масу задоволення
Представляємо вам огляд найцікавіших з них, де кожен знайде собі розвагу до смаку.
Різдво на Дерибасівській
7 січня о 14.00 в Міському саду відбудеться традиційний відкритий фольклорний фестиваль "Різдво на Дерибасівській".
Пугачову рознесли після появи у «Блакитному вогнику»: «не є...», деталі скандалу
Волочкова не втримала груди в крихітному бікіні, з'явилося скандальне фото: "Дивитися страшно"
Соковита онука Боярського показала свої "дари природи" крупним планом: "Бомба"
Усик виявився коханцем Кравець із "Квартала 95", Кошовий не стримався: скандальне відео
У програмі фестивалю: конкурс колядок, святковий концерт творчих колективів закладів освіти та громадських організацій міста, ярмарок виробів народних умільців України, безкоштовне частування кутею, конкурс на кращий калач з дегустацією, ігри та розваги.
При чому все це абсолютно безкоштовно.
Новорічне Фіксований-шоу Дід Мороз існує
Телепортація на ваших очах! Новий винахід невгамовного Генія Євгеновича дозволяє приманити будь-який об'єкт з будь-якої точки земної кулі.
Вперше випробувати прилад Диваків запрошує Сімку і Нулики. Разом вони намагаються телепортувати самого Діда Мороза – адже як без нього в найчарівніше свято року? Але помилка приладу і перешкода від адміністратора Уми Палатовны Занозиной призводить до найнесподіваніших наслідків: відразу три Діда Мороза з різних континентів опиняться на одній сцені!
Де: Театр Музкомедії, вул. Набережна, 3
Коли: 7 січня, 11:00, 14:00
Почім: від 80 гривень
Фільм "Минуле Різдво"
Наближається Різдво. У на час, коли всіх жителів міста охопило передсвятковий настрій, Кейт (Емілія Кларк - зірка Ігри Престолів) продовжує вплутуватися в неприємності. Одним з чергових її невірних рішень стало те, що вона погодилася працювати ельфом в магазині різдвяних подарунків. І це незважаючи на те, що вона перебуває в депресивному настрої, а кращим її другом є пляшка алкоголю. Раз за разом вона випадково зустрічає одного і того ж хлопця. Знайомство і подальше спілкування з Томом (Генрі Голдінг) настільки казкове і приємне, що не віриться, що це відбувається саме з нею.
Де: кінотеатри Одеси
Коли: у прокаті з 1 січня
Скільки: від 80 гривень
Фільм "Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво"
Козацький рід на світлі, поки в нім народжуються козаки-лицарі, що захищають свою землю від ворогів. А козакам, які поклали свої голови в бою, прощаються всі гріхи. Розлючений цим Чорт укладає парі зі Святим Петром, який зможе підкорити і втримати до Різдва кращого і самого хороброго козака Семена. Так Чорт отримає можливість знищити весь козацький рід на землі. Але на відважного козака не діють чари і його неможливо залякати або купити.
Де: кінотеатри Одеси
Коли: у прокаті з 1 січня
Скільки: від 80 гривень
Нагадаємо, які страви приготувати 6-7 січня: найкращі рецепти на Святвечір і Різдво.
Як повідомляла Politeka, природна аномалія в Одесі: мешканці діляться дивовижними кадрами
Також Politeka писала, Різдво Христове: як відзначається свято і чого не можна робити в Святий вечір