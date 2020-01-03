В Одесі на Різдво буде проходити багато заходів, при відвідуванні яких можна отримати масу задоволення

Представляємо вам огляд найцікавіших з них, де кожен знайде собі розвагу до смаку.

Різдво на Дерибасівській

7 січня о 14.00 в Міському саду відбудеться традиційний відкритий фольклорний фестиваль "Різдво на Дерибасівській".

У програмі фестивалю: конкурс колядок, святковий концерт творчих колективів закладів освіти та громадських організацій міста, ярмарок виробів народних умільців України, безкоштовне частування кутею, конкурс на кращий калач з дегустацією, ігри та розваги.



При чому все це абсолютно безкоштовно.

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Вперше випробувати прилад Диваків запрошує Сімку і Нулики. Разом вони намагаються телепортувати самого Діда Мороза – адже як без нього в найчарівніше свято року? Але помилка приладу і перешкода від адміністратора Уми Палатовны Занозиной призводить до найнесподіваніших наслідків: відразу три Діда Мороза з різних континентів опиняться на одній сцені!

Де: Театр Музкомедії, вул. Набережна, 3

Коли: 7 січня, 11:00, 14:00



Почім: від 80 гривень

Фільм "Минуле Різдво"

Наближається Різдво. У на час, коли всіх жителів міста охопило передсвятковий настрій, Кейт (Емілія Кларк - зірка Ігри Престолів) продовжує вплутуватися в неприємності. Одним з чергових її невірних рішень стало те, що вона погодилася працювати ельфом в магазині різдвяних подарунків. І це незважаючи на те, що вона перебуває в депресивному настрої, а кращим її другом є пляшка алкоголю. Раз за разом вона випадково зустрічає одного і того ж хлопця. Знайомство і подальше спілкування з Томом (Генрі Голдінг) настільки казкове і приємне, що не віриться, що це відбувається саме з нею.

Де: кінотеатри Одеси

Коли: у прокаті з 1 січня

Скільки: від 80 гривень

Фільм "Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво"

Козацький рід на світлі, поки в нім народжуються козаки-лицарі, що захищають свою землю від ворогів. А козакам, які поклали свої голови в бою, прощаються всі гріхи. Розлючений цим Чорт укладає парі зі Святим Петром, який зможе підкорити і втримати до Різдва кращого і самого хороброго козака Семена. Так Чорт отримає можливість знищити весь козацький рід на землі. Але на відважного козака не діють чари і його неможливо залякати або купити.

Де: кінотеатри Одеси

Коли: у прокаті з 1 січня

Скільки: від 80 гривень

Нагадаємо, які страви приготувати 6-7 січня: найкращі рецепти на Святвечір і Різдво.

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