В Одесі 4 січня очікується похмура погода без опадів

Таким прогнозом поділилися метеорологи сайту Sinoptik, пише Politeka.net

В Одесі погода буде похмурою, похмуре небо лише на недовгий час позбавиться хмар, але ввечері його знову затягне. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2 °С морозу, вдень 4-6 °С тепла.

По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5 °С морозу, вдень 2-7 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000м.

4 січня відзначається день Анастасії Узорішительниці. До цієї святої звертались у молитвах для легкого протікання вагітності і пологів. У цей день, з молитвою до святої, жінки вишивали полотенце, яке мало допомогти благополучно звільнитися від тягаря. У народі примітили, яким день на Анастасію, таким буде і жовтень. Наші пращури у цей день слідкували за хмарами, якщо вони йшли проти вітру, то очікували снігопаду.

Раніше ми писали, тепла погода у середині грудня призвела до того, що деякі жителі Одеси стали одягатися не по сезону.

З-за аномально теплої погоди деякі одесити 18 і 19 грудня ходили по вулицях у футболках і навіть у шортах, прямо як влітку.

У теж час на деревах помічені нирки, розпускаються квіти. І це н дивлячись на те, що до Нового року залишилося всього 12 днів.

Синоптики попереджали про потепління.

За прогнозами відомого метеоролога Наталки Діденко, в Києві 17, 18 і 19 грудня побито історичні максимуми грудня.

зокрема, 18 грудня був зафіксований найтепліший день за всю історію метеоспостережень в Києві. Максимальна температура повітря в столиці склала 15,2° тепла. Це абсолютний рекорд за всю історію метеоспостережень. В Одесі ж температура повітря тримається в історичних максимумів.

Нагадаємо, погода в Одесі різко зміниться, до чого готується

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