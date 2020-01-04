В Одесі 4 січня очікується похмура погода без опадів
Таким прогнозом поділилися метеорологи сайту Sinoptik, пише Politeka.net
В Одесі погода буде похмурою, похмуре небо лише на недовгий час позбавиться хмар, але ввечері його знову затягне. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2 °С морозу, вдень 4-6 °С тепла.
По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5 °С морозу, вдень 2-7 °С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000м.
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Раніше ми писали, тепла погода у середині грудня призвела до того, що деякі жителі Одеси стали одягатися не по сезону.
З-за аномально теплої погоди деякі одесити 18 і 19 грудня ходили по вулицях у футболках і навіть у шортах, прямо як влітку.
У теж час на деревах помічені нирки, розпускаються квіти. І це н дивлячись на те, що до Нового року залишилося всього 12 днів.
Синоптики попереджали про потепління.
За прогнозами відомого метеоролога Наталки Діденко, в Києві 17, 18 і 19 грудня побито історичні максимуми грудня.
зокрема, 18 грудня був зафіксований найтепліший день за всю історію метеоспостережень в Києві. Максимальна температура повітря в столиці склала 15,2° тепла. Це абсолютний рекорд за всю історію метеоспостережень. В Одесі ж температура повітря тримається в історичних максимумів.
Нагадаємо, погода в Одесі різко зміниться, до чого готується
Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили прогнозом на вихідні в Одесі
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