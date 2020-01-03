В Одесі співробітники поліції ганялися за табуном коней

Як пише Politeka, про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Одеської області. (Щоб переглянути відео, доскролльте стрницу до кінця)

Інцидент стався рано вранці 3 січня, на проспекті Свободи в Чорноморці.

Як розповіли поліцейські, під час патрулювання вони помітили чотирьох коней без нагляду, які рухалися по проїжджій частині.

Патрульні почали пошуки власника.

Через деякий час знайшлася їх господиня і скакуни повернулися додому.

Одеситка пояснила, що тварини були прив'язані, але якимось чином змогли покинути двір.

Наголошується, що з власницею провели профбесіду і жінка подякувала інспекторам за допомогу.

Інспектори поліції повернули власниці зниклих коней🐎 Щодня ми на варті порядку! Конфлікти, дорожньо-транспортні пригоди, домашнє насильство, крадіжки, порушення правил дорожнього руху – це те з чим стикаються патрульні кожного дня, але бувають і такі випадки... Сьогодні вранці, під час патрулювання Київського району, на проспекті Свободи патрульні помітили чотирьох коней. Тварини рухалися проїжджою частиною. Патрульні розпочали пошуки власника. Як виявилося згодом, жінка - власниця вже й сама відправилася шукати коней. Одеситка пояснила патрульним, що тварини були прив'язані, але якимось чином вийшли з подвір'я. З власницею провели профбесіду, жінка подякувала інспекторам за допомогу. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #патрульнаполіція #служитизахищати #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Freitag, 3. Januar 2020

Раніше ми писали, в одеській Аркадії кози пасуться прямо на сміттєвих баках

Курйозний випадок зафіксували в Аркадії навпаки Ротонди.

На кадрах видно, як кози в пошуках прожитку залізли в сміттєві контейнери і з апетитом жують відходи.

За словами очевидців, вони частенько спостерігають, як тварини гуляють самі, але іноді їх вигулює господиня. А також зазначили, що сподіваються на те, що власниця буде краще стежити за своїми тваринами.

Також ми писали, в Одесі на селищі Котовського зоозахисники врятували безпритульного собаку, яка провалилася в люк і просиділа дві доби.

За словами волонтером, бідна тварина провалилася в глибоку яму ще 30 квітня.

Спочатку врятувати великого волохатого пса намагалися робітники, які займаються ремонтними роботами, але у чоловіків не вийшло витягнути чотирилапого.

В результаті три жінки власними силами змогли дістати нещасна тварина з люка і таким чином врятували його від вірної загибелі.

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