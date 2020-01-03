В Одесі співробітники поліції ганялися за табуном коней
Як пише Politeka, про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Одеської області. (Щоб переглянути відео, доскролльте стрницу до кінця)
Інцидент стався рано вранці 3 січня, на проспекті Свободи в Чорноморці.
Як розповіли поліцейські, під час патрулювання вони помітили чотирьох коней без нагляду, які рухалися по проїжджій частині.
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Патрульні почали пошуки власника.
Через деякий час знайшлася їх господиня і скакуни повернулися додому.
Одеситка пояснила, що тварини були прив'язані, але якимось чином змогли покинути двір.
Наголошується, що з власницею провели профбесіду і жінка подякувала інспекторам за допомогу.
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Курйозний випадок зафіксували в Аркадії навпаки Ротонди.
На кадрах видно, як кози в пошуках прожитку залізли в сміттєві контейнери і з апетитом жують відходи.
За словами очевидців, вони частенько спостерігають, як тварини гуляють самі, але іноді їх вигулює господиня. А також зазначили, що сподіваються на те, що власниця буде краще стежити за своїми тваринами.
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За словами волонтером, бідна тварина провалилася в глибоку яму ще 30 квітня.
Спочатку врятувати великого волохатого пса намагалися робітники, які займаються ремонтними роботами, але у чоловіків не вийшло витягнути чотирилапого.
В результаті три жінки власними силами змогли дістати нещасна тварина з люка і таким чином врятували його від вірної загибелі.
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