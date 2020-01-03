В Одесі шахраї придумали новий спосіб вимагання — дзвонять, нібито з Пенсійного фонду

Про це повідомляє інформаційний портал «Одеське життя».

Жертвами аферистів в основному стають літні люди.

З черговим видом розлучення зіткнулася пенсіонерка з Одеси Людмила Іванівка.

Вона розповіла, що їй на телефон подзвонили під виглядом співробітників Пенсійного фонду і сказали обов'язковому порядку з'явитися в управління для заміни пенсійного посвідчення та отримання певної надбавки до пенсії.

Крім цього, її вмовляли зібрати купюри номіналом 5 і 10 гривень і принести на обмін в Пенсійний фонд. Пояснили вони це тим, що купюри нібито скоро вийдуть з ужитку і їх неможливо буде обміняти.

У теж час в головному управлінні Пенсійного фонду в Одеській області заявили, що їх працівники не обдзвонювали пенсіонерів.

«Заміна пенсійного посвідчення носить рекомендаційний характер, надбавки до пенсій нараховують автоматично, а обмін купюр взагалі не має ніякого відношення до Пенсійного фонду», - пояснили у фонді.

Коли пенсіонерка зателефонувала за номером (+38 050 768 69 55), з якого був здійснений підозрілий дзвінок, то абонент виявився поза зоною доступу.

Залишається припускати, що номер працює в односторонньому порядку, а саме – телефонувати можна, а от прийняти виклик немає.

Звернемо увагу, що жителям необхідно дотримуватись обережності при наданні своїх персональних даних, уважно ставитися до запитів зазначених відомостей від сторонніх осіб.

Раніше ми писали, шахраї активізувалися в Одеській області.

Як повідомляє прес-служба ГУНП, в поліцейський відділ звернулася мешканка Ізмаїльського району, яка розповіла, що її «розвели» на 11 тисяч гривень.

Їй зателефонував невідомий чоловік, представився співробітником служби безпеки банку і повідомив, що нібито з її картки шахраї збираються зняти гроші. Щоб їх не втратити, «клієнтці» порадили перевести кошти на інший рахунок, надавши його номер, що довірлива жінка і зробила.

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