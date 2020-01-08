На Різдво в одеському гуртожитку, чоловік посварившись з сусідами, кинув гранату на кухню

Подробиці повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області, пише Рoliteka.net

За розповідями місцевих правоохоронців, під час святкування Різдва 38-річний чоловік вживав спиртне з іншими мешканцями гуртожитку на кухні загального користування.Між ними стався конфлікт.

В результаті інциденту постраждали троє людей, яких госпіталізували в лікарню у важкому стані.

Поліція з'ясувала, що підривник не просто закинув гранату на кухню, але ще й тримав двері зовні, щоб люди не змогли покинути приміщення.

"Шок був, розумієте, шок у всіх. Я думала, тільки в кіно так буває. Він настільки сильний, що там нічого з ремонту не залишилося – ні газових плит, нічого", - розповіла одна з мешканок гуртожитку.

"Хотіли вискочити і вилетіли разом з дверима. Пощастило. Можна було все що завгодно припустити – бійку, ножі, друзів покличе, але кинути гранату... Він хотів нас вбити – це факт", - сказав один з постраждалих.

Наголошується, що очевидці події вважають підозрюваного конфліктним і агресивним. Вони стверджують, що він сварився з багатьма місцевими та часто обіцяв помститися.

"Він тримав ногою двері, коли кинув гранату", - розповідає дружина одного із постраждалих.

Раніше ми повідомляли, в навчальний заклад в Ізмаїлі педагог принесла гранату РГД-5

Інцидент стався у школі №4.

Так, в правоохоронні органи звернулася директор школи, яка повідомила, що одна з вчительок принесла в навчальний заклад боєприпас.

Прибувши на місце події поліцейські виявили в кабінеті військової підготовки предмет, який зовні схожий на гранату РГД-5.

За словами вчительки, вона знайшла її в будинку і 22 роки зберігала.

Негайно з навчального закладу були евакуйовані всі школярі та педагоги. До місця події викликали вибухотехніків, які забрали гранату з території.

Нагадаємо, одеські влади вирішили закатати мільйони в асфальт: "закладати доведеться вручну"

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