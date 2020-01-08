На Різдво в одеському гуртожитку, чоловік посварившись з сусідами, кинув гранату на кухню
Подробиці повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області, пише Рoliteka.net
За розповідями місцевих правоохоронців, під час святкування Різдва 38-річний чоловік вживав спиртне з іншими мешканцями гуртожитку на кухні загального користування.Між ними стався конфлікт.
В результаті інциденту постраждали троє людей, яких госпіталізували в лікарню у важкому стані.
Катя Осадча в одному рушнику показала свої форми у всій красі: "Горбунову пощастило"
Розкрилося скандальне минуле Баскова, від такої ганьби вже не відмитися: "Підібрали біля..."
Пишногруда Чехова розстебнула блискавку і вивалила свої принади: від таких фото тане лід
Наташу Корольову в міні зняли з російським актором, відео підірвало мережу: "Біс поплутав"
Поліція з'ясувала, що підривник не просто закинув гранату на кухню, але ще й тримав двері зовні, щоб люди не змогли покинути приміщення.
"Шок був, розумієте, шок у всіх. Я думала, тільки в кіно так буває. Він настільки сильний, що там нічого з ремонту не залишилося – ні газових плит, нічого", - розповіла одна з мешканок гуртожитку.
"Хотіли вискочити і вилетіли разом з дверима. Пощастило. Можна було все що завгодно припустити – бійку, ножі, друзів покличе, але кинути гранату... Він хотів нас вбити – це факт", - сказав один з постраждалих.
Наголошується, що очевидці події вважають підозрюваного конфліктним і агресивним. Вони стверджують, що він сварився з багатьма місцевими та часто обіцяв помститися.
"Він тримав ногою двері, коли кинув гранату", - розповідає дружина одного із постраждалих.
Раніше ми повідомляли, в навчальний заклад в Ізмаїлі педагог принесла гранату РГД-5
Інцидент стався у школі №4.
Так, в правоохоронні органи звернулася директор школи, яка повідомила, що одна з вчительок принесла в навчальний заклад боєприпас.
Прибувши на місце події поліцейські виявили в кабінеті військової підготовки предмет, який зовні схожий на гранату РГД-5.
За словами вчительки, вона знайшла її в будинку і 22 роки зберігала.
Негайно з навчального закладу були евакуйовані всі школярі та педагоги. До місця події викликали вибухотехніків, які забрали гранату з території.
Нагадаємо, одеські влади вирішили закатати мільйони в асфальт: "закладати доведеться вручну"
Ще ми писали, "Ялинковий хаос в Одесі": кадри "спасіння" міста показали в мережі
Також politeka повідомляла про те, що в Одесі почався переполох через газу