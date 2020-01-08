В мережі оприлюднили відео, як невідомий чоловік на мікроавтобусі протаранив шлагбаум і увірвався на територію одеського аеропорту, який погрожував підірвати
Кадри розмістила прес-служба місцевої поліції, пише Politeka.net
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Інцидент стався, 8 січня, в аеропорту Одеси.
На записі видно, як чоловік на мікроавтобусі таранить шлагбаум і заїжджає на територію.
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У поліції зазначили, що він перебував у неадекватному стані. Його терміново затримали.
Бешкетником виявився 26-річний місцевий житель, у якого також було знайдено пневматичну зброю.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки).
Раніше ми писали, рано вранці в поліцію надійшов анонімний сигнал про те, що будівлі Міжнародного аеропорту, міськради та СБУ заміновані.
На місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС, які перевіряють інформацію.
Про подробиці в аеропорту розповів екс-радник голови ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.
За його словами, невідомий чоловік заїхав на мікроавтобусі в аеропорт, збивши шлагбаум.
«Він був у балаклаві і куртці з написом «Совість». Чоловік почав кричати, що аеропорт заміновано. Його затримали, а інформацію перевіряють правоохоронці», - повідомив Форостяк.
Він зазначив, що всіх співробітників і відвідувачів з будівлі аеропорту екстрено евакуювали.
Крім того ми повідомляли, що в Одесі терористи погрожують влаштувати цілу серію вибухів, з-за цього силовики масово евакуюють людей.
Нагадаємо, масове мінування стрясає Одеси: тисячі людей в небезпеці, кадри з місця
Як повідомляла Politeka, телефонні терористи з новою силою взялися за Одесу
Також Politeka писала, десятки людей опинилися в епіцентрі НП в Одесі, з'їхалися всі служби: що відбувається