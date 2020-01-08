В мережі оприлюднили відео, як невідомий чоловік на мікроавтобусі протаранив шлагбаум і увірвався на територію одеського аеропорту, який погрожував підірвати

Кадри розмістила прес-служба місцевої поліції, пише Politeka.net

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Інцидент стався, 8 січня, в аеропорту Одеси.

На записі видно, як чоловік на мікроавтобусі таранить шлагбаум і заїжджає на територію.

У поліції зазначили, що він перебував у неадекватному стані. Його терміново затримали.

Бешкетником виявився 26-річний місцевий житель, у якого також було знайдено пневматичну зброю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки).

Раніше ми писали, рано вранці в поліцію надійшов анонімний сигнал про те, що будівлі Міжнародного аеропорту, міськради та СБУ заміновані.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС, які перевіряють інформацію.

Про подробиці в аеропорту розповів екс-радник голови ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, невідомий чоловік заїхав на мікроавтобусі в аеропорт, збивши шлагбаум.

«Він був у балаклаві і куртці з написом «Совість». Чоловік почав кричати, що аеропорт заміновано. Його затримали, а інформацію перевіряють правоохоронці», - повідомив Форостяк.

Він зазначив, що всіх співробітників і відвідувачів з будівлі аеропорту екстрено евакуювали.

Крім того ми повідомляли, що в Одесі терористи погрожують влаштувати цілу серію вибухів, з-за цього силовики масово евакуюють людей.

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