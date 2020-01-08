В Одесі автохамы продовжують плювати на ПДР і залишають свої транспортні засоби де хочуть і як завгодно, перекриваючи рух пішоходів та іншого транспорту

Про чергову "героїню паркування" повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці одеситка Liudmila Yamschikova .

Також очевидиця розмістила відповідне фото.

За її словами, на кінцевій зупинці 18-го трамвая на Куликовому полі власниця авто припаркувала свій позашляховик Toyota Prado прямо на рейках і пішла в магазин навпроти.

Тим часом водій трамвая був змушений довго сигналити, а потім вийшов і постукав по колесах автомобіля.

«Тільки після цього господиня вийшла і довго не могла вимкнути сигналізацію», - розповіла очевидиця.

Раніше ми писали, в Одесі помітили авто з російськими номерами, водій якого відзначився.

Росіянина-автохама виявили на парковці біля ТЦ “Сіті-Центр” на Таїрова. Про це в одеських пабликах повідомляють обурені місцеві жителі.

Гість з країни-агресора не тільки припаркував своє авто перпендикулярно розмітці, але і зайняв місце, призначене для водіїв з особливими фізичними потребами.

Одесити закликали непроханих гостей вести себе тихіше води і нижче трави.

Також ми писали, автохамы в центрі Одеси розперезалися настільки, що пішоходи змушені шукати обхідні шляхи, щоб обійти автомобіль «генія паркування», а страждають найбільше матері з колясками

Як стало відомо, 30 травня в центрі Одеси водій автомобіля «BMW X5» припаркував свій автомобіль на вулиці Буніна прямо на з'їзді з мосту Коцебу, перегородивши машиною тротуар.

На знімках видно, як пішоходам довелося обходити «автохама» прямо по проїжджій частині. Особливо важко довелося мамам з маленькими дітьми, які спускали коляски з тротуару на проїжджу частину, а потім знову піднімали.

Нагадаємо, як паркуються автохами в Одесі

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