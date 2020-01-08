В Одесі пасажирів трамваю довелося штовхати вагон, який заглух

Про це пише Думська.

Згідно з інформацією, інцидент стався на Лідерсовському бульварі біля парку Шевченка.

Очевидці зафіксували, як група чоловіків штовхала трамвай, який заходив на коло і несподівано заглох. Вони намагалися зрушити з місця багатотонну махину.

Тим часом у прес-службі КП «Одесміськелектротранс» вже відреагували на інциденту і пообіцяли покарати водія.

«Вагон став під перетин і знеструмився. За посадовий інструкції водій в подібних випадках повинен викликати аварійний вагон, щоб його штовхнули. Однак на практиці трапляється так, що пасажири самі пропонують допомогу, щоб не втрачати час. Знову-таки, згідно інструкції, якщо пасажири хочуть штовхати трамвай, водій зобов'язаний перешкодити цьому. Водій даного вагона відсторонена від роботи на лінії, її чекають дисциплінарні санкції», — йдеться у публікації.

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Про черговий "героїні паркування" повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці одеситка Liudmila Yamschikova .

Також очевидиця розмістила відповідне фото.

За її словами, на кінцевій зупинці 18-го трамвая на Куликовому полі власниця авто припаркувала свій позашляховик Toyota Prado прямо на рейках і пішла в магазин навпроти.

Тим часом водій трамвая був змушений довго сигналити, а потім вийшов і постукав по колесах автомобіля.

«Тільки після цього господиня вийшла і довго не могла вимкнути сигналізацію», - розповіла очевидиця.

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