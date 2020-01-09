В мережі показали вечірню Одесу з висоти пташиного польоту

Фантастичні кадри оприлюднив інформаційний портал «Одеський кур'єр».

Наголошується, що знімки були зроблені напередодні Різдва за допомогою безпілотника.

«Ми злетіли з Літнього театру і подивилися на центр Одеси з висоти близько 100 метрів, потім піднялися ще вище - до 200 метрів і, нарешті, поглянули на місто з 300-метрової висоти», - розповіли журналісти.

«Темні квартали расчерчены яскравою сіткою освітлених вулиць. Парки і сквери сяють вогнями. Кипить життя, не стихаючи ні на хвилину, у порту. Вдалині, за Одеським затокою, видніється селище Котовського», - зазначили вони.

Раніше ми писали, в мережі показали, як виглядає Чкаловський пляж, який міська влада віддала під забудову котеджами.

Знімки розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці еколог Владислав Балинський.

Як видно на кадрах, пляж знаходиться в дуже сумному стані, він завалений сміттям, а схили над ним вирубані.

«З урахуванням двох попередніх актів Обласної державної екоінспекції від 12.08.2018 та громадської експертизи від 06.01.2019, на пляжі Чкаловський і в безпосередній близькості від нього, тільки за минулий рік було протизаконно видалено 249 дерев різних видів», - написав Балинський.

Це сталося перед передачею депутатами даній міської території в оренду підприємству з іноземним капіталом "Чкаловський інвест". Поліція, ось вже цілий рік, так і не може назвати винних.

Нагадаємо, у мережі показав, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото

Як повідомляла Politeka, узбережжя Одеси покрилося бурульками гігантами.

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