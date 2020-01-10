В Одеській області слідом за пролісками виросли гриби
Аномальне для січня місяця явище зафіксували в Національному природному парку «Тузловськие лімані». Розмістив знімки співробітник парку Руслан Лупашко, пише Politeka.net
За його словами, фотографії були зроблені 9 січня.
Незважаючи на те, що на календарі вже другий місяць зими, природа веде себе так, як ніби настала весна.
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Ще про одну аномалію ми повідомляли раніше. А саме, 7 січня, на Різдво, недалеко від Татарбунар на одному з найбільших курганів Бессарабії розцвіли весняні червонокнижні первоцвіти.
«Несподівано для себе, недалеко від кургану, виявили дивне явище для цієї пори року – цвітіння пізньоцвіту анкарського, унікального рослини з Червоної книги України. По місцевому його називають – брандушки», - написав на своїй сторінці у Фейсбуці біолог Іван Русев.
Також ми писали, у другий день нового року в одеських дворах зацвіли проліски.
Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці одесит Володимир Яценко.
Знімки були зроблені в четвер, 2 січня 2020 року.
Чоловік зазначив, що розквітли проліски практично біля будинку, а календула на вулиці Довгої.
За словами екологів, така природна аномалія може погано вплинути на ріст і цвітіння рослин навесні.
Крім того, у Болграді, що на півдні одеського регіону, в січні по-весняному зазеленіли схили. Вони суцільно покриті свежевыросшей травою.
Там же серед зими зацвіла календула.
А на місцевому озері Ялпуг був помічені лебеді, які залишилися зимувати.
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