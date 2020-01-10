Жителів міста Арциза в Одеській області попередили про підвищення тарифів на воду

Про це пише Politeka.net, з посиланням прес-службу місцевої міської ради.

Чиновники відзначили, що востаннє тарифи на воду стверджували в червні минулого року.

Крім того, вони пояснили підвищення тарифів тим, що планують збільшити співробітникам “Водоканалу” зарплату, а також тому, що стали дорожчі матеріали, необхідні в роботі.

Прес-служба опублікувала нові передбачувані розцінки.

Зокрема, за кубометр централізованого водопостачання доведеться платити:

населенню — 15, 32 грн;

бюджетним організаціям — 22, 16 грн;

іншим користувачам — 33, 42 грн.

Вартість централізованого водовідведення за кубометр:

для населення — 13, 90 грн;

для бюджетних організацій — 25, 25 грн;

для інших користувачів — 31, 45 грн.

У мерії відзначили, що протягом двох тижнів городяни можуть вносити свої пропозиції з даного питання.

Раніше ми писали, в Одесі істотно збільшиться тариф на вивезення сміття.

Про це інформує офіційний сайт Одеси з посиланням на заяву компанії "Еко-Ренесанс", яка займається вивезенням та утилізацією побутових відходів.

Наголошується, що нововведення в першу чергу торкнеться жителів Суворівського району.

Зокрема, вартість збирання, вивезення і захоронення одного кубометра твердих побутових відходів підвищиться з 70,32 до 110,55 гривень.

У зв'язку з цим, жителі багатоквартирних будинків щомісяця платитимуть не 17,11 гривень, а 26,9.

При цьому, в приватних будинках вартість збільшиться з 28,13 гривень до 44,22.

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